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Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 İle Geçti

Alanya Belediyespor TÜRŞAD'ı 3-0 İle Geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı setlerde 25-16, 25-17, 25-20'lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Karşılaşma 82 dakika sürdü.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

On Hotels Alanya Belediyespor : Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Aciobanitei, Burak Çevik (Halit Kurtuluş, Yusuf Bakır, Uğur Kılınç)

TÜRŞAD: Rahmi Çağlar Aksoy, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Burak Mert (Velazquez, Vefa Yılmaz, Taha Erden, Kadir Bircan, Ufuk Çetinkaya, Alparslan Koç)

Setler: 25-16, 25-17, 25-20

Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

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