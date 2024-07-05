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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Alim Öztürk'ü transfer etti

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor forması giyen Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alim Öztürk'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Alim Öztürk Samsunspor Trendyol Futbol Iğdır Spor Güncel Haberler

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