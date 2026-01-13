Iğdır FK, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlara başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki takım, taktik çalışması gerçekleştirdi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Perşembe günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından maç için İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor