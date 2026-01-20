Iğdır FK, Vanspor maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde. teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları yapıldı.
Iğdır ekibi, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor