Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

Selahattin Demirtaş benzetmeleri Ümit Özdağ'ı çileden çıkardı

Alagöz Holding Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alagöz Holding Iğdır FK, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Takım, Ankara İncek Tesisleri'nde koşu ve çift kale maç yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferlerin de katıldığı antrenmanlar teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşiyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışan takıma, yeni transferler de katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
img

Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
img

İrem Derici'den kötü haber!
img

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.