Alagöz Holding Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Alagöz Holding Iğdır FK, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Takım, Ankara İncek Tesisleri'nde koşu ve çift kale maç yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferlerin de katıldığı antrenmanlar teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşiyor.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışan takıma, yeni transferler de katıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor