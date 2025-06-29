Alagöz Holding Iğdır FK'de Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon öncesinde futbolcular Mert Çölgeçen, Regerio Thuram ve İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde futbolcular Mert Çölgeçen, Regerio Thuram ve İbrahim Akdağ ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, takımın İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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