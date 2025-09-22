Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki takım son antrenmanını tesislerinde yaptı ve yarın saat 20.00'de karşılaşacak.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor ile yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor