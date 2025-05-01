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Al Shabab Deplasmanda Al Fateh'e Yenildi

Al Shabab Deplasmanda Al Fateh'e Yenildi
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu. Al Fateh, maçta erken bulduğu gollerle galibiyete ulaşırken, Al Shabab 9 hafta sonra kaybetti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 yenildi.

Al Fateh Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Mourad Batna'nın golleriyle galip geldi.

Al Shabab'ın golünü 13. dakikada Cristian Guanca attı. Konuk ekipte Daniel Podence, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Al Shabab, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini alan Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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