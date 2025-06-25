Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli ile Yolları Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Nassr, 59 yaşındaki teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı. Kulüp, Pioli'ye geçmiş sezon için teşekkür ederken, Cristiano Ronaldo da sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, 59 yaşındaki İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalyan teknik direktörün takımdan ayrıldığı belirtilerek, "Pioli ve ekibine geçen sezonki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da görevinden ayrılan Pioli için sosyal medya paylaşımında, "Her şey için teşekkürler." ifadesini kullandı.

İtalyan ekibi Milan'dan ayrıldıktan sonra Eylül 2024'te Al-Nassr'a imza atan Pioli, 44 maçta Suudi takımın başında sahaya çıktı.

Pioli yönetimindeki Al-Nassr, söz konusu müsabakalarda 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken ligi 70 puanla 3. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi

Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.