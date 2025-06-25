Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı

Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdığını duyurdu. Pioli, kulüpteki görevinde başarılı bir sezon geçirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız Cristino Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi. Eylül 2024'te göreve gelen Pioli, Pro Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamladı. Al Nassr, Pioli yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynadı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Pioli ve ekibine teşekkür ediyoruz" denildi.

Suudi Arabistan ekibinin başında 44 maça çıkan Pioli, 28 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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