Al Hilal, Neymar İçin PSG İle 60 Milyon Euroya Anlaştı

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Al Hilal, Neymar'ın 'evet' demesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi. Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen futbolcuların yıllık kazançları dikkat çekiyor.