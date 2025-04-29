Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Al Hilal'i 3-1 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Maçta Al Ahli'nin gollerini Roberto Firmino, Ivan Toney ve Firas Albirakan kaydetti.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i 3-1 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında iki Suudi Arabistan takımı karşı karşıya geldi. Normal sezonda Batı Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren Al Hilal ile Al Ahli takımları arasındaki mücadelede, Al Ahli 9. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Ivan Toney, farkı 2'ye çıkardı. Al Hilal'de Salem Al Dawsari, skoru 2-1'e getiren golü kaydederken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Müsabakanın 59. dakikasında hızlı gelişen atakta Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez'e yaptığı faul sebebiyle 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla ihraç edildi. 86. dakikada Franck Kessie, penaltı atışından yararlanamazken, Firas Albirakan 90. dakikada yeşil-beyazlılar adına golü kaydederek sonucu belirledi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Al Ahli, adını finale yazdırdı. Milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.