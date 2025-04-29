Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i 3-1 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında iki Suudi Arabistan takımı karşı karşıya geldi. Normal sezonda Batı Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren Al Hilal ile Al Ahli takımları arasındaki mücadelede, Al Ahli 9. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Ivan Toney, farkı 2'ye çıkardı. Al Hilal'de Salem Al Dawsari, skoru 2-1'e getiren golü kaydederken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Müsabakanın 59. dakikasında hızlı gelişen atakta Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez'e yaptığı faul sebebiyle 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla ihraç edildi. 86. dakikada Franck Kessie, penaltı atışından yararlanamazken, Firas Albirakan 90. dakikada yeşil-beyazlılar adına golü kaydederek sonucu belirledi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Al Ahli, adını finale yazdırdı. Milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL