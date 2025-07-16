Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Türk para masa tenisinin efsane ismi Nesim Turan, aktif sporculuk kariyerine nokta koymuş olmasına rağmen uluslararası sıralamalarda hala ilk 10 sporcu içinde yer alıyor.

Sporu bırakmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen performansı ve kazandığı puanlarla dünya sıralamasında zirvede kalmaya devam eden Turan, sporun ötesinde bir misyona odaklanmış durumda. Kariyeri boyunca Paralimpik Oyunlar da dahil olmak üzere birçok uluslararası madalya kazanan milli sporcu, şimdilerde saha dışında yeni bir mücadele alanında varlık gösteriyor.

''ŞİMDİ DE BAŞKA ENGELLERİ AŞMA ZAMANI''

Raketi bıraktığını fakat mücadeleyi bırakmadığını belirten Turan, "Spor hayatım boyunca hep engelleri aştım. Şimdi başka engelleri aşma zamanı. Bu kez hedefim, toplumun ön yargılarını yıkmak ve engelli bireylerin görünürlüğünü artırmak" ifadelerini kullandı.

''SIRALAMALARDA KALMAK DEĞİL, HAYATTA İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ''

Dünya sıralamasında yerini korumasının kendisi için gurur verici olduğunu belirten Nesim Turan, bu başarıyı genç sporculara ilham olması için önemsediğini dile getirdi. Turan, sahada olmamasına rağmen isminin hala sahalarda olduğunu söyleyerek, 'Bu da demek oluyor ki; iz bırakmak mümkün. Genç sporculara da bunu söylüyorum: Önemli olan kaç yıl oynadığın değil, nasıl oynadığın. Kalıcı olmak istiyorsan karakterinle de iz bırakmalısın" diye konuştu.

''SPORDAN, TOPLUMSAL MÜCADELEYE''

Aktif sporculuk kariyerini sonlandıran Turan, genç engelli bireyler için sosyal projeler geliştirdiğini ifade ederek, "Eğitim programlarına destek veriyorum, konuşmalar yapıyor ve kamuoyunda engellilik farkındalığını artırmaya çalışıyorum. Bir zamanlar masada ter döküyordum, şimdi ise farkındalığı olan birçok özgün projede örnek işlere imza atmaya özen gösteriyorum. Çünkü biliyorum ki bu ülkenin potansiyeli sadece yetenekli değil, aynı zamanda güçlü ruhlara da sahip" şeklinde konuştu.