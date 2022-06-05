Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor - Haberler

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Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı. Kulüpte 2 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in ikna çabalarıyla davacılar 28 Mart 2021'deki kongreyle ilgili şikayetlerini geri aldı. Bu gelişme üzerine mahkeme kayyum kararını iptal ederken, Evren Özbey başkanlığındaki yönetimin görevi devam edecek.

Akhisarspor'dan konuyla ilgili, "TC Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/06/2022 tarihinde aldığı karar neticesinde, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne kayyım atanması kararı kaldırılmış, mevcut davalar kapatılmıştır. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Evren Özbey başkanlığında görevine devam etmektedir" açıklamasını yaptı. Mahkeme, 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen kulübe, 28 Mart 2021'deki kongrede usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı yargılamada kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir'i atamış, görev süreleri 4 ay olan kayyumlar kulübü seçime götürmek için çalışmalara başlamıştı.


- Akhisar
Demirören Haber Ajansı / Spor

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