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Akhisar'da Kalp Haftası Bisiklet Turu Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Akhisar'da Kalp Haftası Bisiklet Turu Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kalp Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, Türk Kalp Vakfı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında yoğun katılımla tamamlandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kalp Haftası etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Türk Kalp Vakfının 50. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 37. geleneksel bisiklet turu Manisa'nın Akhisar ilçesinde yoğun bir katılımla tamamlandı. Akhisarlı bisiklet sporcularının ülke genelinde elde ettiği başarılar bisiklet turuna olan ilgiyi de artırdı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay yaptığı açıklamada, "Ülkemizde her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında Kalp Haftası kutlanmaktadır. Türk Kalp Vakfı geleneksel olarak eş zamanlı tüm illerde bisiklet etkinliği düzenlemektedir. Bu sebeple İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bisiklet halk turu etkinliği gerçekleştirdik. Katılımın yoğun olması bizleri memnun etti. Bisiklet turuna katılan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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