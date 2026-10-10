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Akedaş Onikişubat Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yenip çeyrek finale yükseldi.

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında Akedaş Onikişubat Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Akedaş Onikişubat Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

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Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar

Gaziantep Gençlikspor: Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler, Ivanov, Aykut Gedik, Uğur Kılınç, Jeanlys (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Yunus Emre Zabun, Doğukan Yaltıraklı)

Akedaş Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Jose da Silva, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Alberto Gomez, Yusuf Ali Angun, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 21-25, 27-29, 25-18, 19-25

Süre: 126 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında Akedaş Onikişubat Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Akedaş Onikişubat Belediyespor, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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