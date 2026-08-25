Zeynep Yetgil Kamal'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil Kamal, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil Kamal, 20. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Yunan Maria Prevolaraki karşısında hükmen galdi. Yarı finalde Fransız Tatiana Debien'i 2-1 mağlup ederek finale yükselen Zeynep, finalde U23 Avrupa ikincisi İspanyol Carla Jaume Soler ile karşılaştı. Zeynep Yetgil Kamal, rakibini henüz 39. saniyede 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı