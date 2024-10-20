AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde, Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Bahçelievler Belediyesi karşı karşıya geldi. Maç öncesinde tribünlerde ortalık karıştı, tekmeler yumruklar havada uçuştu.

BAŞKAN BAHADIR'IN EKREM KOÇOĞLU'NA KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Maç öncesi trübünlerin karışmasına neden olan olayın, AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın Beşiktaş yöneticisi Ekrem Koçoğlu'na küfür ettiği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kavgada Başkan Bahadır'ın korumalarının siyah-beyazlı yönetici ve taraftarlarla yumruklaştığı görüldü.

OLAYLARIN ARDINDAN BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlıların "Kulübümüzden Zorunlu Açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok! Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz. Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz. Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur. Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş JK