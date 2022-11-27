AK Parti'den Altay-Göztepe maçında çıkan olaylara ilişkin ilk açıklama: Gereken cezayı alacaklar

İzmir'deki Göztepe-Altay maçında bir taraftar tarafından kalecinin kafası korner direğiğin vurulmasıyla başlayan olaylar stadyum dışına taştı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak" dedi.

Göztepe- Altay maçında gerçekleşen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Derbide Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine fişek atıldı. Göztepeli birkaç taraftar yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. Bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Saldırının ardından karşılaşma tatil edildi. Hastaneye kaldırılan kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir sokaklarına taşan olayla ilgili Ak Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR"

Bir paylaşımda daha bulunan Çelik, "Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e geçmiş olsun. Bu saldırganlar Göztepe ve Altay'ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak" dedi.