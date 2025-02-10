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Ajax'ta Wout Weghorst'un Sağ Ayak Başparmağında Kırık

Ajax'ta Wout Weghorst'un Sağ Ayak Başparmağında Kırık
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Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Weghorst, bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Ajax, Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst'un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Weghorst'un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Weghorst, bu sezon 17'si Hollanda Ligi, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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