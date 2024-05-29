Üye Girişi
Haberler

Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Victor Nelsson şoku yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarında ailesine hakaret edildiği için sosyal medyadan "Yazıklar olsun" paylaşımı yapan Nelsson, takımdaki geleceğine ilişkin kararını verdi ve Danimarka'ya gitti. Şampiyonluk kutlamalarının ardından ayrılacağı belirtilen 25 yaşındaki savunmacının, sakinleştikten sonra bir açıklama yapacağı bildirildi.

24. şampiyonluğunu ilan eden Süper Lig devi Galatasaray'da Nelsson krizi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaretler edildiğini belirten ve sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun" diye bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, takımdaki geleceğine ilişkin de kararını verecek.

KARAR VERECEK

Victor Nelsson'la Galatasaray'ın yolları şampiyonluk kutlamalarının ardından ayrılacak gibi görünüyor. Çok öfkeli olduğu belirtilen Nelsson, dün sabah erken saatlerde Danimarka'ya gitti. 25 yaşındaki savunmacının, sakinleştikten sonra bir açıklama yapacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Danimarkalı futbolcu kutlamaların sabahında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kutlamalar sırasında aileme hakaret eden ve saldıran Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size, utanın" ifadelerini kullandı. Futbolcular tek tek podyuma kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken, Nelsson'un herhangi bir şarkı da seçmediği, ailesinin de tribünden aşağıya hiç inmediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Galatasaray Danimarka Spor Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu?
Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title