Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor

24. şampiyonluğunu ilan eden Süper Lig devi Galatasaray'da Nelsson krizi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaretler edildiğini belirten ve sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun" diye bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, takımdaki geleceğine ilişkin de kararını verecek.

KARAR VERECEK

Victor Nelsson'la Galatasaray'ın yolları şampiyonluk kutlamalarının ardından ayrılacak gibi görünüyor. Çok öfkeli olduğu belirtilen Nelsson, dün sabah erken saatlerde Danimarka'ya gitti. 25 yaşındaki savunmacının, sakinleştikten sonra bir açıklama yapacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Danimarkalı futbolcu kutlamaların sabahında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kutlamalar sırasında aileme hakaret eden ve saldıran Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size, utanın" ifadelerini kullandı. Futbolcular tek tek podyuma kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken, Nelsson'un herhangi bir şarkı da seçmediği, ailesinin de tribünden aşağıya hiç inmediği öğrenildi.