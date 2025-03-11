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AİÇÜ Kadın Kros Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

AİÇÜ Kadın Kros Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ÜNİLİG Kros Türkiye Şampiyonası'nda Dilek Öztürk bireysel olarak Türkiye şampiyonu olurken, kadın kros takımı da takım halinde birinci oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) tarafından Aydın'da düzenlenen ÜNİLİG Kros Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Kadınlar kategorisinde yarışan AİÇÜ öğrencisi Dilek Öztürk bireysel olarak Türkiye şampiyonu olurken, AİÇÜ Kadın Kros Takımı da takım halinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilek Öztürk, ÜNİLİG Kros Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olmuştur. Aynı şampiyonada kadın kros takımımız da takım halinde Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırmıştır. Sporcularımızı ve Antrenörümüz Abdurrahman Kara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verdi.

Üniversite sporlarında önemli bir başarıya imza atan AİÇÜ Kadın Kros Takımı, gösterdiği performansla büyük takdir topladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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