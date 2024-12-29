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Ahmet Tığlı, 2024 Türkiye ATV Şampiyonası'nda 3. oldu

Ahmet Tığlı, 2024 Türkiye ATV Şampiyonası'nda 3. oldu
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Eskişehirli ATV sporcusu Ahmet Tığlı, 2024 Türkiye ATV Şampiyonası'nı sezonu Türkiye 3.'sü olarak tamamladı ve Eskişehir'in gururu oldu.

Eskişehir'den 2024 Türkiye ATV Şampiyonası'na katılım sağlayan Ahmet Tığlı, sezonu Türkiye 3.'sü olarak tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen 2024 Türkiye ATV Şampiyonası sona erdi. Ulusal ve uluslararası yarışlarda kıyasıya mücadele veren sporculara ödülleri geçtiğimiz günlerde takdim edildi. Organizasyona Eskişehir'den katılım sağlayan ATV sporcusu Ahmet Tığlı ise, sezon boyunca ATV-1 sınıfı kategorisinde yarıştı. Elde ettiği başarılar ile sezonu 3. olarak tamamlayan Tığlı, Eskişehir'in gururu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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