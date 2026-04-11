Okul sporları şampiyonasında Arabanlı sporcu Öztürk şampiyon oldu

2025-2026 Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Grup Müsabakalarına katılan Arabanlı sporcu Ahmet Öztürk, 18 ilden 450 sporcunun yarıştığı müsabakalarda şampiyon oldu.

Şanlıurfa 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 18 ilden toplam 450 sporcunun katılım sağladığı büyük organizasyonda genç yeteneklerin kıyasıya mücadele etti.

Grup müsabakalarında Araban Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ahmet Öztürk şampiyonluk madalyasını kazandı.

Taekwondo antrenörü Adem Kaya, "Şanlıurfa ilinde yapılan Ortaokullar arası Teakwondo Grup şampiyonasında Araban Atatürk Ortaokulu öğrencisi sporcum Ahmet Öztürk Şampiyon olmuştur. Bu başarıda büyük emeği olan başta Araban Kaymakamı Özgür İçimen'e Araban Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Araban ilçe Halk Eğitim Müdürlüğüne, Zehra Gündür hocamıza ve ailesine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

