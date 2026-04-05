Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1920 Koşusu'na katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

Karadağ, AA muhabirine açıklamasında, sporun toplum sağlığı açısından önemine dikkati çekti.

İlaç kullanımının ve kalp hastalıklarının azaltılması için sporun yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Karadağ, "Ben aynı zamanda bir hekimim. Kalp hastalıklarının azalabilmesi ve sağlıklı yaşam için spor yapmak şart. Sağlam vücut sağlam kafada bulunur." dedi.

Anadolu Ajansının organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadağ, "AA'nın atletizm organizasyonu düzenleyerek bunu başkentle buluşturması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Türkiye genelinde koşu kültürünün giderek yaygınlaştığını ifade eden Karadağ, koşu gruplarının arttığını ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yarışlara katıldığını vurgulayarak "İnsanlar ödül için değil, sağlık ve mutluluk için koşuyor. Kendilerine yeni bir yaşam alanı oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Karadağ, "İlk etapta bir yıl içinde bir milyon kişiyi kayıtlı ve çipli sistemle koşturmak istiyoruz. Tüm yarışmalarımız uluslararası standartlarda ölçülüyor ve sonuçlar Dünya Atletizm Birliği ile paylaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının organize ettiği 1920 Koşusu'nun başarılı geçtiğini kaydeden Karadağ, "Hem Anadolu Ajansı'na hem Ankara'ya hem de paydaş kurumlara layık bir yarış gerçekleştirdik. Aileler ve çocukların katılımı da bizi ayrıca mutlu etti. Anadolu Ajansı ve TRT olarak bizi yalnız bırakmayın, atletizmle birlikte olmaya devam edin. Sizlere minnettarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulan 1920 Koşusu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.