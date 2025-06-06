Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta İkincilik Elde Etti

Milli sporcu Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftler quad kategorisinde Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Ramphadi ile birlikte yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sam Schroder-Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6 ve 10-7'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde 1 numaralı seribaşı Guy Sasson-Niels Vink çiftiyle karşılaşan Ahmet Kaplan-Donald Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakiplerine 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Ahmet Kaplan, bu sonuçla birlikte kariyerinin en önemli grand slam derecelerinden birine imza attı.