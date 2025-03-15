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Ahmet Gülüm, TMOK'un Yeni Başkanı Seçildi

Ahmet Gülüm, TMOK'un Yeni Başkanı Seçildi
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Genel Kurul Toplantısı'nda 185 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Gülüm, Türk sporuna katkı sunacak projeler geliştireceklerinin sözünü verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 185 oy alan Ahmet Gülüm, 4 yıl süreyle TMOK'un yeni başkanı seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart Cumartesi günü Olimpiyatevi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda ilk olarak başkanlık divanı seçildi. Daha sonra TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve mali durum raporu ile denetleme kurulu raporların ibra edilirken, 2025 yılı bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

Yeni başkan Ahmet Gülüm oldu

Başkanlık seçiminde Ahmet Gülüm ile Uğur Erdener yarıştı. Oy verme işleminden önce başkan adayları konuşma gerçekleştirdi. Kullanılan 338, geçerli olan 335 oyun 185'ini alan Ahmet Gülüm, 4 yıl süreyle TMOK'un yeni başkanı seçildi. Uğur Erdener ise 150 oy aldı.

Ahmet Gülüm seçimin ardından öncelikle Uğur Erdener'i sahneye davet ederek kendisine teşekkür etti. Konuşmasında TMOK'un geleceğini, geçmişten gelen yapısını koruyarak, Türk sporuna katkı sunacak çok şey de ekleyerek inşa edeceklerini söyleyen Gülüm, yönetim ekibinde birbirinden değerli spor insanları olduğunu ve bu sayede TMOK'u yeni bir yolculuğa çıkaracaklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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