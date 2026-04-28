Ahmet Dal: Bu şampiyonluk tesadüf değil, sabrın ve istikrarın sonucudur

ERZURUMSPOR FK Başkanı Ahmet Dal, şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını belirterek, "Bu şampiyonluk sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların sonucudur. Bu başarı bir sezonun değil, yılların emeğinin karşılığıdır" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 1'inci Lig'de elde edilen şampiyonluğu anlattı. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan Dal, sezon boyunca hem sportif hem de kurumsal anlamda zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Dal, "Sezon başından itibaren her maç bizim için final niteliğindeydi. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve camiamız büyük bir inanç gösterdi. Bu şampiyonluk sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların sonucudur" diye konuştu.

'GENÇ OYUNCULARIMIZIN KATKISI BU ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ'

Erzurumspor'un istikrarı tercih ettiğini ifade eden Dal, şunları söyledi:

"Futbolda en önemli şey istikrardır. Biz sezon içinde kolay kararlar almadık. Teknik ekip değişikliğine gitmeden sabırla süreci yönettik. Serkan Özbalta ve ekibi gece gündüz çalıştı. Oyuncularımız da bu sisteme inandı. Bugün geldiğimiz nokta bunun sonucudur. Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı gibi tecrübeli isimler ile genç oyuncularımızın katkısı bu şampiyonluğu getirdi."

'ARTIK YENİ BİR SEVİYE BAŞLIYOR'

Süper Lig hedeflerine de değinen Ahmet Dal, Erzurumspor'un artık daha büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Dal, kulübün sadece lige yükselmekle yetinmeyeceğini, kalıcı bir yapı kurmayı hedeflediğini kaydederek, "Artık yeni bir seviye başlıyor. Süper Lig çok daha büyük bütçelerin, çok daha güçlü rekabetin olduğu bir yer. Bizim hedefimiz sadece çıkmak değil, orada kalıcı olmak ve Erzurumspor'u güçlü bir marka haline getirmektir" dedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ve annesinin vefatı sebebiyle şampiyonluk kutlamasını 29 Nisan Çarşamba günü yapılacağını anlatan Dal, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın elinden alacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
