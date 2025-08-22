Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı YouTube kanalından kovuldu. Kanal sahibinin isteği üzerine işinden ayrıldığını belirten Çakar yaşanan gelişmeye sert tepki göstererek "Hakkımı helal etmiyorum, sadece Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çakar, X hesabından yaptığı açıklamayla yıllardır görev yaptığı YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrıldığını duyurdu.

"SADECE ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

ÇAKAR: BİZLERİ ADAM FALAN ZANNETMEYİN

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleri gündem olmuştu. Çakar "Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil sanatçılar dahil futbolcular dahil kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin."

Kaynak: Haberler.com / Spor
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Bende bir Beşiktaş Lı olarak geçmişte Beşiktaş’a yaptığın haksızlıktan dolayı haklarımı helal etmiyorum

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Özelestiri yapmış. Yalanda değil yani

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hep Ahmet Çakar diye bir kural yok. Ahmet' e de çakarlar.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ahmet Çakar Türk halkına söylüyorumla başlayan çok doğru bir uyarı yaparak taşı gediğine koymuş..ve adam olmayanlar o bizim özelimizdi açığa çıkmamasını tarzından tepkilerini koymuşlar...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam kırk yılın başı bir doğru söz söyledi oda işinden etti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
Apple'dan Türkiye'deki iCloud ücretlerine yüzde 60 zam

Apple Türkiye'den milyonları yıkan zam kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.