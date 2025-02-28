Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil

Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi kaç puanla bitireceğini tahmin etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Ahmet Çakar şampiyonluk tahminlerini açıkladı. Çakar, Galatasaray'ın 91, Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayabileceğini belirtti.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Ezeli rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar aradaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.

Derbi sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ahmet Çakar çarpıcı sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE HER MAÇINI KAZANABİLİR"

Galatasaray'ın 91 Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayabileceğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Fenerbahçe fikstüründe her maçı kazanabilir. Sadece Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları kolay değil. 58 puanı var 90 puanla ligi tamamlayabilir. Galatasaray'ın maçları ise Fenerbahçe'den çok çok daha zor. Galatasaray 64 puanda kalan 12 maçla birlikte 91 puan toplayabilir. Kısacası Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %74. Ama Galatasaray, Fenerbahçe karşısında tek pozisyon, tek şut atamıyorsa bir sıkıntı var. Ramazan ayı Türk futbolu için enteresan bir döneme gebe olabilir" sözlerini sarf etti.

Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi kaç puanla bitireceğini tahmin etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
img

Tek kurşunla kanlı infaz! Yaşama 8 ay tutunabildi
img

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Çok ilginç ya bu kadar boş bi adam sadece sansasyonla yıllardır medyada gemisini yürütüyor her hafta abzürd bişey yumurtlayıp haber oluyor tutmuş tutmamış kimsenin umurunda değil nasıl olsa yeterki bahsi geçsin bu arada çok ta uyanık tabi

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

Galatasaray'a tazminat davası açtı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.