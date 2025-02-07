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Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

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Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Ligin ilk ve son sırasının karşılaşacağı bu maç öncesi Ahmet Çakar, Galatasaray'ın farklı bir galibiyet alacağını tahmin etti. Çakar, Galatasaray'ın 5 veya üstü golle galip geleceğini belirtti.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

9 Şubat Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

"GALATASARAY FARKLA KAZANIR"

Ligin ilk sırası ile son sırasının karşılaşacağı mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar çarpıcı bir skor tahmininde bulundu. Çakar yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 5 veya üstü golle galip geleceğini belirtti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 21 haftada 57 puan toplamayı başaran Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 5 puandaki Adana Demirspor 19. sırada bulunuyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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