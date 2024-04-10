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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak

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Son dönemlerde çalkantılı bir süreçten geçen Türk futbolunda yakın zamanda bahis skandalının patlak vereceğini öne süren Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

"YAKIN ZAMANDA OPERASYON YAPILACAK"

FIFA tarafından yakın zamanda Türk liglerine bir operasyon yapılacağını belirten Çakar, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklamalar olabileceğini iddia etti.

"BÜYÜK BİR ÇETE SÖZ KONUSU"

İşin içinde hakemlerin de olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Ahmet Çakar Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mahalle sakini:

Büyük klüplerimizi şahsi siyasi görüşlerine alet edenlere de operasyon yapılsın sayın yetkililer.

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süleyman koç:

ee alt ligde varda süper ligde yokmu.... yani kamoyunun gazı almak için alt liglere dokunulucak ama süper lige dokunulmayacakmı.... alt ligde tespit ediliyorsa süper ligdede tespit edilebilir.... her klüp dert yanıyor sonuçta

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