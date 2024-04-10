Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak

Son dönemlerde çalkantılı bir süreçten geçen Türk futbolunda yakın zamanda bahis skandalının patlak vereceğini öne süren Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

"YAKIN ZAMANDA OPERASYON YAPILACAK"

FIFA tarafından yakın zamanda Türk liglerine bir operasyon yapılacağını belirten Çakar, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklamalar olabileceğini iddia etti.

"BÜYÜK BİR ÇETE SÖZ KONUSU"

İşin içinde hakemlerin de olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu" ifadelerine yer verdi.