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Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine dair konuşan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 2 fark ve üstüyle galip gelebileceğini söyledi. Maç, 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

YASİN KOL DÜDÜK YÖNETECEK

Haftalardır süren yabancı hakem taleplerinin aksine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiyi Yasin Kol'un yönetmesine karar verdi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak.

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Derbi öncesi Beyaz Futbol programında konuşan yorumcu Ahmet Çakar, siyah-beyazlıların galip geleceğini dile getirdi. Çakar, "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır bilemiyorum" dedi.

PUAN DURUMU

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfrrs986xst:

hayal ğüzel bir şey

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Haber Yorumlarıyunusemrekaya87:

yorgan üstünden düşmüş ??????????

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Beşiktaş a acımazlarsa eğer 8 de yer. 5 den asagi dusmez. Hiç biri zaten futbol oynamıyor da. Beşiktaş Fenerbahçe bir başka zaten. Yazık futbolun geldiği noktaya. Zevk bile kalmadı.

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