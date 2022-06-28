Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı Medipol Başakşehir'in geçen yıl Schalke 04'ten transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı. Medipol Başakşehir'in geçen yıl Schalke 04'ten transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı. Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon yalnızca 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 1 maç da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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