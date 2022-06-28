Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ahmed Kutucu, Sandhausen'e kiralandı

Medipol Başakşehir'in geçen yıl Schalke 04'ten transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı.

Medipol Başakşehir'in geçen yıl Schalke 04'ten transfer ettiği Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı.

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

22 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon yalnızca 3 Süper Lig maçında forma giyerken, 1 maç da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title