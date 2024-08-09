Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda taktik hazırlıkları gerçekleştirildi. Sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol antrenmana katılamadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda ligin ilk karşılaşmasının taktik hazırlıkları yapıldı.
Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.