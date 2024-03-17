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Ağrılı milli kayakçı, kız çocuklarına umut oluyor

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Ulusal birincilikleriyle Türk bayrağını dalgalandıran Ağrılı sporcu Zozan Malkoç, kız çocuklarını kayaklı koşu sporuyla buluşturuyor. Başarılarıyla ülkeye kazandırdığı madalyaları başka kız çocuklarının da getirmesi için çalışmalarına devam eden Malkoç, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyor.

- Ağrılı milli kayakçı, kız çocuklarına umut oluyor

AĞRI - Ulusal birincilikleriyle Türk bayrağını dalgalandıran Ağrılı sporcu Zozan Malkoç, kız çocuklarını kayaklı koşu sporuyla buluşturuyor.

Kayaklı koşu branşında Balkan Kupası'ndaki birinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalarda da madalyalar kazanan milli sporcu Zozan Malkoç, Ağrı Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü bünyesinde kayaklı koşu antrenörlüğü yaparak kız çocuklarını geleceğe hazırlıyor. Başarılarıyla ülkeye kazandırdığı madalyaları başka kız çocuklarının da getirmesi için yaklaşık 20 sporcuyla çalışma yapan Malkoç, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten milli sporcu, Ağrı Kayaklı Koşu antrenörü Zozan Malkoç, "13 yıldır kayaklı koşu sporunu yapıyorum. Kayaklı koşu sporu da engebeli arazide yapılan iniş-çıkış, düzlük alanda yapılan bir spordur. Dünyanın en zor sporu olarak da geçmektedir. İlkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmenimin teşvikiyle başladım. Bir çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarıştım madalyalar kazandım hem memleketim adına hem ülkem adına, şu anda Ağrı'da yeterli kar olmadığından dolayı, çok az bir karımız var onunla idare ediyoruz şimdilik. Şu anda Gençlik Spor Merkezi'nde antrenör olarak devam etmekteyim. Şu an 15-20 sporcuyla çalışıyorum alt yapıyı geliştiriyorum Ağrı'da, Balkanlar'da ilk üçüm var; birinciliğim, ikinciliğim, üçüncülüğüm. Dünya Gençler Şampiyonalarında yarıştım. Avrupa'nın hemen hemen her yerini gezdim, benden sonraki nesillere de özellikle kız çocuklarına ve benim izimden gelmeleri için elimden geleni yapıyorum. Ağrı'da oldukça kız çocuklarını kayak sporuyla tanıştırmak ve profesyonel anlamda bir sporcu yapmak istiyorum. Ben Ağrı'da geleceğin milli sporcularını hazırlıyorum, alt yapıyı geliştiriyorum. 2-3 yıldır kar imkanımız çok kısıtlı o yüzden çocukları şu kısıtlı kar imkanlarında çalıştırıyorum" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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