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Ağrı Patnos'ta Yeni Yüzme Merkezi Hizmete Açıldı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı. Modern olanaklarıyla dikkat çeken tesis, spor ve eğlenceyi bir arada sunmayı hedefliyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, bakım,onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı Patnos Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunarak, ilçe müdürü Fatih Alpaslan'dan bilgiler aldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan bu modern tesis, yüzme meraklılarından çocuklara, ailelere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmayı hedefliyor.

Yarı olimpik yüzme alanı ve modern olanakları ile Patnos'ta spor ve eğlenceyi bir arada sunan bu yeni merkez, bölgedeki spor tesisleri arasında önemli bir yere sahip olacak.

Havuz, her yaştan herkese yüzme eğitimi sunma özelliğiyle öne çıkıyor. Hem kadın hem de erkek yüzme eğitmenlerinin görev yaptığı tesiste, yüzme becerilerinizi geliştirebilir, profesyonel destek alabilirsiniz. Yüzme dışında çeşitli sosyal olanaklar da sunan bu tesis, ailelerin ve çocukların bir arada vakit geçirebileceği bir merkez olarak tasarlandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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