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Ağrı'da Ulusal Herkes için Spor ve Sağlık Günleri Başladı

Ağrı'da Ulusal Herkes için Spor ve Sağlık Günleri Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı etkinlikler Ağrı'da görkemli bir törenle başladı. Etkinlikte çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi ve sağlıklı yaşam vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri, Ağrı'da görkemli bir törenle başladı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılışa, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Burak Şimşek, şube müdürleri, sporcular ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, etkinliğin amacının sporun hem bedensel hem de ruhsal sağlığa olan katkısını vurgulamak olduğunu belirtti. Çelebi, "Her yaştan insanımızı spora teşvik ederek daha dinç bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı sağlıklı spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Etkinlikte, masa tenisi, badminton, judo, curling, bilek güreşi, taekwondo, güreş, tenis, muaythai, cimnastik, tekerlekli kayaklı koşu, boks ve bocce branşlarında gösteriler düzenlendi. Sportif gösterileri yerinde izleyen Çelebi, sporculara başarılar diledi. Avrupa Spor Haftası boyunca Ağrı'da çeşitli etkinlikler düzenlenerek spor ve sağlığın önemi vurgulanacak. Vatandaşların aktif yaşam benimsemeleri için çalışmalar yapılacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Etkinlikler Gençlik Sağlık Spor

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