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Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları yıldızlar ve gençlerde tamamlandı

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Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları yıldızlar ve gençlerde tamamlandı
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Ağrı'da Okul Sporları Kros Müsabakaları yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla tamamlandı. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışlarda öğrenciler derece için mücadele etti, dereceye girenler tebrik edildi.

Ağrı'da Okul Sporları Kros Müsabakaları, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla tamamlandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda sporcular, performanslarıyla dikkat çekti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okullar ve sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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