Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" Ağrı'da coşkulu bir törenle başladı. 58 ilden 428 sporcunun katıldığı organizasyonda genç boksörler, farklı kilo kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Ağrı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine; Ağrı Vali Yardımcıları Ahmet Raşit Orhan ve Recep Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisiyle devam eden törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, bu organizasyonun Türk boksunun geleceği adına büyük önem taşıdığını belirtti. Çelebi, "Burada sergilenecek olan azim, disiplin ve yetenek, ülkemizin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecektir" dedi.

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan da Ağrı'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan ise genç boksörlerin bu şampiyonada gösterecekleri performansın Türk boksu adına umut verici olduğunu ifade etti.

Şampiyonanın ilk gününde yapılan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. - AĞRI