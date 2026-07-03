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Enduro ve ATV Şampiyonası motor gösterisiyle başladı

Enduro ve ATV Şampiyonası motor gösterisiyle başladı
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Türkiye'nin farklı şehirlerinden 120'yi aşkın sporcunun katıldığı Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'da motor gösterisiyle start aldı. Yarışmalar 4 Temmuz'da başlayacak.

TÜRKİYE'NİN farklı şehirlerinden gelen 120'yi aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı kent merkezinde motor gösterisiyle başladı.

Ağrı'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'Enduro ve ATV Şampiyonası', Cumhuriyet ve Hanibaba caddelerinde gerçekleştirilen motor gösterisiyle start aldı. Caddeyi dolduran vatandaşlar, sporcuları alkışlarla destekledi.

Gösteri sonrası açıklama yapan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, böylesine büyük ve prestijli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Mesire Alanı'nda yapılacak yarışmaların 4 Temmuz Cumartesi günü başlayacağını ifade eden Vali Bozkurt, "Ağrımızın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi ve kültürel birikimler bu vesileyle tüm kesimler tarafından görülmüş, izlenmiş ve takip edilmiş olacak. Yarışmacılarımız; TRT Park alanındaki etapların ardından pazar günü Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında mücadeleye devam edecekler. İnşallah tüm sporcularımız, tarihi İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu noktada finiş çizgisine sağ salim varacaklar" diye konuştu.

120'DEN FAZLA SPORCU YARIŞIYOR

Farklı şehirlerden 120'nin üzerinde sporcunun Ağrı'da buluştuğunu belirten Vali Bozkurt, tüm Ağrılı vatandaşların bu büyük sevinci ve coşkuyu paylaştığını dile getirdi. Bozkurt, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, şampiyonayla ilgili detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Açıklamanın ardından tüm sporcular, Vali Önder Bozkurt ile eşi Betül Bozkurt'un start vermesiyle Cumhuriyet Caddesi'nden Kağızman Caddesi'ne doğru ilerledi. Motorcuların hareketi sırasında güvenlik gerekçesiyle trafik tek şeritli olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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