Ağrı'da büyük skandal! Taraftarlar, futbolculara hiç unutamayacakları bir travma yaşattı
- Güncelleme:
Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği futbol maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırırken mücadele yaklaşık 1 saat durdu. Taraftarların dışarıya çıkarılması sonrası maç kaldığı yerden devam ederken mücadeleyi ev sahibi Patnos Gençlik Spor 2-0 kazandı.
Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği arasında oynanan maçta skandal olay yaşandı.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Patnos ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmanın 25'inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma ev sahibi Patnos Gençlik Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.