Ağrı'da 2024 Değerlendirme ve 2025 Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu ve eğitim, yönetim sistemi üzerinden çalıştırılan antrenörlerle 2024 Yılı değerlendirme ve 2025 Yılı planlama konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; İl Müdürü Ahmet Çelebi,Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Turan Tunç ve antrenörler katıldı.

İl Müdürü Çelebi; antrenörlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılması yönündeki beklentilerini iletti. Yapılan çalışmalar içerisinde yetenekli olan gençlerimizin de yakından takip edilerek, spora yönlendirilmesinin altını çizdi.

Toplantıda; 2024 Yılı değerlendirmesi, antrenörlerin branşlarıyla ilgili çalışma programları, gösterilen genel başarı durumları, spor tesislerinin aktif halde kullanılması, merkez ve ilçelerde yapılacak spor faaliyetleri, lisanslı ve faal sporcu sayısının artırılması, GSB Spor Okulları faaliyetleri, Okul Sporları, Milli takımlara daha çok sporcu gönderme gibi birçok konu ele alındı.

Toplantı sonunda İl Müdürü Çelebi, il müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm antrenörlere eşofman takımı hediye ederek, 2025 yılını sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeleri temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI