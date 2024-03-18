Afjim Spor Kulübü Öğrencisi Aykut Turan Türkiye Şampiyonu Oldu

Afjim Spor Kulübü'nün başarılı öğrencisi Aykut Turan, Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda yakaladığı başarı ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisarlı milli sporcu ve antrenör Yusuf Evyurt kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Turan, Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda yakaladığı başarı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Turan kazandığı şampiyonluk sonrası önümüzdeki mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Evyurt, Türk sporunun gelişmesine her daim katkı sağlayacaklarını ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR