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Afyonkarahisarlı Hüseyin Aydoğan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

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Geçen yıl dünya ikincisi olan Hüseyin Aydoğan, bu yıl düzenlenecek olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Afyonkarahisarlı Hüseyin Aydoğan, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogram Greko-Romen stilde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Afyonkarahisarlı milli güreşçi Hüseyin Aydoğan, bu yıl Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada 130 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Aydoğan, bu kez altın madalya hedefiyle mindere çıkacak. Geçen yıl elde ettiği gümüş madalyanın ardından, bu yıl altın madalyayı kazanarak ülkeyi bir kez daha gururlandırmayı amaçlayan tecrübeli sporcu, şampiyonaya büyük bir özveri ve kararlılıkla hazırlandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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