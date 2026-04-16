Görme engelli sporculardan büyük başarı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 1. Devre Goalball müsabakalarında Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, 8 maçta 16 puan toplayarak devreyi 3. sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Serap Güderler liderliğindeki ekip, birlik ruhuyla zirve için mücadele etmeye devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen 2. Lig 1. Devre Goalball müsabakalarında Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu.

"Afyon'un gücü, yüreğimizde şampiyonluk inancı" sloganıyla sahaya çıkan Karahisar'ın aslanları, 8 maçlık zorlu maratonu başarıyla geride bıraktı. Sahada sergiledikleri üstün mücadeleyle 16 puan toplamayı başaran sporcularımız, devreyi 3. sırada kapatarak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.

Elde edilen bu başarıda teknik stratejinin yanı sıra kulüp içindeki birlik ruhu öne çıktı. Kulüp Başkanı Serap Güderler'in liderliğinde kenetlenen camia; teknik ekip ve sporcuların uyumuyla hedefe kilitlenmiş durumda. - AFYONKARAHİSAR

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi