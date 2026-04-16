Görme engelli sporculardan büyük başarı
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig 1. Devre Goalball müsabakalarında Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, 8 maçta 16 puan toplayarak devreyi 3. sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Serap Güderler liderliğindeki ekip, birlik ruhuyla zirve için mücadele etmeye devam ediyor.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen 2. Lig 1. Devre Goalball müsabakalarında Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu.
"Afyon'un gücü, yüreğimizde şampiyonluk inancı" sloganıyla sahaya çıkan Karahisar'ın aslanları, 8 maçlık zorlu maratonu başarıyla geride bıraktı. Sahada sergiledikleri üstün mücadeleyle 16 puan toplamayı başaran sporcularımız, devreyi 3. sırada kapatarak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.
Elde edilen bu başarıda teknik stratejinin yanı sıra kulüp içindeki birlik ruhu öne çıktı. Kulüp Başkanı Serap Güderler'in liderliğinde kenetlenen camia; teknik ekip ve sporcuların uyumuyla hedefe kilitlenmiş durumda. - AFYONKARAHİSAR