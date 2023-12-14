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Afyonkarahisar Dinar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Akıl Zeka Oyunları Eğitimi Devam Ediyor

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Afyonkarahisar Dinar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden akıl zeka oyunları eğitimi, çocukların ve gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Eğitimde satranç, mangala, dama, go, sudoku gibi çeşitli akıl zeka oyunları öğretiliyor ve çocukların dikkat, hafıza, planlama, problem çözme gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Eğitim ücretsiz olarak Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün tesislerinde veriliyor.

Afyonkarahisar Dinar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde devam eden akıl zeka oyunları eğitimi, çocukların ve gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, her yaştan katılımcıya açık olarak devam ediyor.

Eğitimde satranç, mangala, dama, go, sudoku, zeka oyunları gibi çeşitli akıl zeka oyunları öğretiliyor.

Eğitim ile çocukların ve gençlerin dikkat, hafıza, planlama, problem çözme, mantık yürütme gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Eğitim, Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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