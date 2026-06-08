Afyonkarahisarlı sporculardan Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı

5-7 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Yunus Emre Ortaokulu, Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri sergiledikleri performansla önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada sporcuları, beden eğitimi öğretmeni Sevgi İçöz ve antrenör Semiha Çavuşoğlu tebrik edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı