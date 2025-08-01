Afyonkarahisar'da Ücretsiz Yüzme Kursları Başlıyor

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Spor Okulları Yüzme Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan yüzme havuzu, 05 Ağustos'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yüzme sporunu yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Çobanlar'da faaliyet gösterecek olan yüzme kursları, 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenecek. Yüzme kurslarına katılmak isteyenler, 31 Temmuz ile 04 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Kursların tamamen ücretsiz olacağı, katılımcıların ihtiyaç duyduğu ekipmanların ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR