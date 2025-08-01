Afyonkarahisar'da Ücretsiz Yüzme Kursları Başlıyor

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Çobanlar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GSB Spor Okulları Yüzme Projesi kapsamında yapılan yüzme havuzu 5 Ağustos'tan itibaren hizmete girecek. 8-13 yaş gruplarına yönelik ücretsiz yüzme kursları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurular kabul edilecek.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Spor Okulları Yüzme Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan yüzme havuzu, 05 Ağustos'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yüzme sporunu yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Çobanlar'da faaliyet gösterecek olan yüzme kursları, 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenecek. Yüzme kurslarına katılmak isteyenler, 31 Temmuz ile 04 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Kursların tamamen ücretsiz olacağı, katılımcıların ihtiyaç duyduğu ekipmanların ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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