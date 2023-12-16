Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Voleybol Yıldız Erkekler müsabakaları sona erdi. Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu şampiyon oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Voleybol Yıldız Erkekler müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalara Afyonkarahisar'ın 7 ortaokulu katıldı. A ve B gruplarında mücadele eden takımlar, gruplarını ilk sırada tamamlayan iki takım yarı finale yükseldi.

Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu oynadığı tüm maçları set vermeden kazandı. Finalde Mercan Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu, maçı 3-0 kazanarak Afyonkarahisar'ın voleybol yıldız erkekler şampiyonu oldu.

Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu, 2023-2024 sezonu Voleybol Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar şampiyonluk kupalarını müzesine götürdü. - AFYONKARAHİSAR